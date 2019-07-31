Patlıcan deri hastalıklarının tedavisinde kullanılacak

Patlıcanın pürüzsüz ve parlak cildi, bilim insanlarına ilham verdi. Şimdi laboratuvarlarda bu meyveden alınan etken bir maddeyle deri hastlalıklarını tedavi edecek bir ilaç geliştiriyorlar.
Patlıcanda bulunan ve cildi iyileştiren maddenin adı "Glikoalkaloid"... Yabani patlıcanda daha yoğun bulunuyor. Ama bilim insanları, bu maddeyi kültür patlıcanına aktararak, ellerindeki glikoalkaloid stoklarını çoğaltmayı hedefliyorlar.
Patlıcandan geliştirilen ilacın başta deri kanseri ve şark çıbanı olmak üzere, bir çok deri hastalığına iyi gelmesi hedefleniyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.