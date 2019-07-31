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Patlıcan deri hastalıklarının tedavisinde kullanılacak

Bilim insanları sentetik ilaçlar yerine, bitkisel kökenli çözümler üretmeye başladı. Patlıcanın parlaklığından yola çıkarak, bu sebzeden cilt hastalıklarını iyileştiren bir ilaç hazırlıyorlar. İlk denemeler olumlu sonuçlar verdi.

Patlıcan deri hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
Patlıcanın pürüzsüz ve parlak cildi, bilim insanlarına ilham verdi. Şimdi laboratuvarlarda bu meyveden alınan etken bir maddeyle deri hastlalıklarını tedavi edecek bir ilaç geliştiriyorlar. 

Patlıcanda bulunan ve cildi iyileştiren maddenin adı "Glikoalkaloid"... Yabani patlıcanda daha yoğun bulunuyor. Ama bilim insanları, bu maddeyi kültür patlıcanına aktararak, ellerindeki  glikoalkaloid stoklarını çoğaltmayı hedefliyorlar.

Patlıcandan geliştirilen ilacın başta deri kanseri ve şark çıbanı olmak üzere, bir çok deri hastalığına iyi gelmesi hedefleniyor.  


ulusal.com.tr
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