Ulusal Kanal programcısı Pelin Sıngın İstinye Üniversitesi'nde konuşacak

Ulusal Kanal Genç Kılavuz program yapımcısı ve sunucusu, Eğitim Danışmanı Pelin Sıngın, 27 Kasım'da İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen "Lider Kadınlar" panelinde Kadın İstihdamı, Toplumsal Cinsiyet ayrımcılığı ve Sorunların Eğitimle Çözümü başlıklarını konuşacak.



Liderlikte kendi rotanızı çizerken iletişim, ekonomi, eğitim, hukuk enstrümanlarını başarıyla kullanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Kendinizi nasıl konumlandıracağınızı mı düşünüyorsunuz?



Doğru stratejiyi nasıl mı belirleyeceksiniz? Yönetim, yöneticilik, liderlik, kadın istihdamı, kadının eğitimi, lider rol mudur aktormudur başlıkları altında her biri kendi alanında lider kadınlarla buluşuyoruz.



Panelin diğer konuşmasıları ise Sevtap Çoban, Didem Tınarlıoğlu, Dr. İnci Tarı, Esra Özkan ve Selda Ok



Yer: İstinye Üniversitesi Konferans salonu saat :14.30



İletişim: 0850 283 60 00



