Türkiye'de her ay en az bin sağlık çalışanına şiddet uygulanıyor. Sağlık çalışanları ya hastaların ya da hasta yakınlarının psikolojik ve fizksel şiddetine maruz kalıyor. En son olay da İstanbul Pendik'te yaşandı. "Artık yeter" diyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği üyeleri de olayın yaşandığı yerde protesto eylemi yaptı.

İstanbul Pendik Hatice Kuşçulu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi her zamanki gibi hastalarını muayene ediyordu.



Kendisine kayıtlı olmayan bir hastanın yakını, hastasını getirmeden ilaç yazdırmak istedi.



Dr. İsmail Burçin Yalçın,hastanın yasal olmayan bu isteğini kabul etmedi.Yalçın hasta yakınına hastanın yatalak olması dahilinde evde bakım birimine başvuru yapabileceklerini söyledi.



Hasta yakını aradan 15 dakika geçtikten sonra Yalçın'ın odasına girip fiziksel şiddet uyguladı.



Aile hekimleri şiddetin hastalardan çok sağlık sisteminden de kaynaklandığını vurguladı.



İstanbul Aile Hekimliği Derneği üyeleri Sağlık'ta şiddetin yaşanmaması için etkin bir yasanın çıkmasını talep etti.



Sağlık çalışanları şiddetin çok boyutlu olduğunu ve psikojik baskıya maruz kaldıklarını söyledi.





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