Öğretmenlere performans notu uygulaması eğitimdeki tartışmalara bir yenisini daha eklendi. Teog'un kaldırılması, Atatürk'süz müfredat, ardından gündeme getirilen "performans kriteri" uygulamalarını uzmana danıştık.

Sistemin adı "performans notu". Peki ya özü?15 yıllık AKP iktidarı döneminde eğitim sistemi neredeyse baştan aşağı değişti. 4+4+4 sistemiyle başlayan değişiklik, TEOG'un kaldırılmasına hatta Atatürk'süz müfredata kadar vardı. Şimdi sırada öğretmenler var."Performans notu" sisteminde öğretmen hem öğrenci hem öğretmen hem okul müdürü hem de veliler tarafından değerlendirilecek. 4 yılda bir yapılan değerlendirme öğretmenlerin terfi, hizmet puanı, görevde yükselme ve ödüllendirilme gibi konularda da belirleyici olacak.Eğitim-İş 4 nolu şube başkanı Zekeriya Çakmak'a göre; sistem uygulanabilir değil.Sürekli yapılan değişiklikler hem öğrencide hem de veli ve öğretmenlerde gerginlik yaratıyor.