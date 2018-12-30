Tarım ve hayvancılık alanında pilot üniversite seçilen Siirt Üniversitesi (SİÜ), bu alanlarda ülkenin lokomotifi haline gelmeyi hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında "tarım ve hayvancılık" alanında pilot üniversite seçilen Siirt Üniversitesi (SİÜ, tescilli ürünler Pervari balı ve Siirt battaniyesi başta olmak üzere kentin tarım ve hayvancılık alanındaki ürünlerinin hem kalitesini hem verimini artırmaya çalışıyor.

Hem bütçe hem akademik kadro yönüyle daha fazla destek alma durumuna ulaşan SİÜ, bu avantajları değerlendirerek hem üretim sektörüne hem bilim dünyasına akademik verilerle katkıda bulunacak çalışmalar yürütüyor.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'de kurulan üniversitenin veteriner fakültesi ve ziraat fakültesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında akademik düzeyde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

YÖK'te birçok kriter yönünden yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuran üniversiteler içerisinde ikinci 5 pilot üniversite içerisine SİÜ'nün de tarım ve hayvancılık başlığı adı altında ihtisaslaşma kapsamına alındığını kaydeden Erman, fıstık ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi arttırma noktasında üniversitenin bundan sonraki süreç içerisinde çok daha önemli rol üstleneceğini belirtti.



Siirt, tarım ve hayvancılıkta odak nokta olacak

Kentin 15 bin ton kavlak fıstık üretimi ve 1 milyon küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ülkede üçüncü il konumunda olduğunu bildiren Erman, "Yürütülecek makro düzeydeki araştırmalarla, projelerle, ilimizin tarım ve hayvancılık konusundaki dinamikleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla meslek örgütleri ile kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak suretiyle burada üreticilerimize çok önemli gelir artırıcı çalışmalar üniversitemiz tarafından yürütülecektir." dedi.

Erman, bundan sonraki süreçte yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerinin de süreç içerisine daha fazla dahil edileceğini anlattı.

"Ülkemizin farklı bölgelerinde özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve fıstık yetiştiriciliği konusunda özel ve kamu kuruluşlarıyla protokoller yapmak ve yurt dışı desteklerine de başvurmak suretiyle ilimizin tarım ve hayvancılık yönünden odak nokta haline gelmesini sağlamaya çalışacağız." diyen Erman, bu çerçevede üretici, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının desteklerini beklediklerini dile getirdi.



Deney Hayvanları Merkezi kurulacak

İhtisaslaşma sürecinden önce "Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü Projesi"nin çalışmalarının sürdürüldüğünü hatırlatan Erman, projenin ihale aşamasına geldiğini anlattı.

Erman, 10 bin metrekare alana sahip modern bir hayvan hastanesinin yanı sıra Deney Hayvanları Merkezi ve Gıda İşleme Merkezinin de proje kapsamında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Merkezin kurulması ile ülkemizde bir ilk olan küçükbaş hayvanlarda sperma payetlerinin oluşturulması ve suni tohumlama neticesinde kaliteli ırkların tohumlarını kullanarak yerli ırkların et ve süt veriminin artırılması hedeflenmektedir. Bu projenin tamamlanması ile aslında ilimiz Türkiye'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda bir merkez durumuna gelecektir ve buradan üretilen payetler sadece ilimizin ve bölgemizin değil ülkemizin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak ülkemizin dört bir yanına gönderilecektir."

