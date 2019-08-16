Alman araştırma ekibi çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Kuzey Kutbu'nda karlara karışmış plastik bulundu. Bilim insanlarına göre bu sonuç insanların plastik soluması anlamına geliyor olabilir.

Plastik soluyor olabiliriz.Dünyanın el değmemiş, en az kirliliğe sahip olarak kabul edilen Kuzey Kutbu'nda yeni bir araştırma yapıldı.Bilim insanları Svalbard'da topladıkları kar örneklerini inceledi.Almanya'nın Bremerhaven kentindeki Alfred Wegener Enstitüsü'nde yapılan incelemede çarpıcı sonuçlar elde edildi.Bilim insanları bir litrede 10 binden fazla plastik parçacık tespit etti.Kuzey Kutbu'nda bile karla birlikte gökten mikro plastik parçacıkların yağdığı düşünülüyor.Bazı parçacıkların, çok küçük olduğu için, nereden ve nasıl geldiği henüz anlaşılamadı.Sadece karda değil okyanusta da çok fazla plastiğe rastlandı.Hem denizde hem kar üzerinde yapılan incelemelerde araba lastiği, gemi boyası, vernik, lif parçaları gibi plastik atıklara rastlandı.Bilim insanları şimdi bu plastik parçacıkların nereden ve nasıl geldiğini araştırıyor.