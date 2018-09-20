Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Erasmus'un Avrupa Birliği'nin (AB) en başarılı programı olduğunu vurgulayarak, "Türkler hep şu tartışmayı yapar: 'Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?' diye. Hala da cevabını bulamadılar ama Erasmus çözümü bulmuş durumda. Hem okumaya hem gezmeye imkan veriyor." dedi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'ın ev sahipliğinde büyükelçiliğin bahçesinde düzenlenen "Erasmus+ Pikniği"ne Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat ile Erasmus değişim programından yararlanan Türk ve Polonyalı öğrenciler katıldı.



Burada konuşan Kaymakcı, "Bana göre AB'nin en başarılı programı Erasmus çünkü Avrupa'nın geleceğini birlikte inşa etmeye, değişime ve iletişime yönelik Avrupa'nın şekillenmesinde en önemli program." dedi.

Türkiye'nin 14 yıldır katıldığı programda 140 bin öğrencinin Erasmus'a dahil olduğunu söyleyen Kaymakcı, "En fazla öğrenci gönderdiğimiz Polonya bu programda kilit bir ülkedir. 15 bin öğrencimiz Polonya'da eğitim aldı. Bunun karşılığında yaklaşık bin 200 Polonyalı öğrenci Türkiye'ye geldi." diye konuştu.



Geçen iki yıldır Türkiye'nin güvenlikle ilgili karşı karşı kaldığı sorunların artık geride kaldığını belirten Kaymakcı, bundan sonra Türkiye'ye daha fazla öğrencinin gelmesini beklediklerini bildirdi.



Kaymakcı, "Erasmus öğrencilerini kültür elçilerimiz olarak görüyoruz. Hem Türkiye'ye gelenleri hem de Türkiye'den gidenleri. Türkler hep şu tartışmayı yapar: 'Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?' diye. Hala da cevabını bulamadılar ama Erasmus çözümü bulmuş durumda. Hem okumaya hem gezmeye imkan veriyor. Erasmus sadece ülkeler için değil programa katılan gençler için de çok önemli." ifadelerini kullandı.



Erasmus programına katılan öğrencilerin zeki, öz güveni ve girişimcilik becerileri yüksek gençler olduğunu aktaran Kaymakcı, aynı zamanda bu gençlerin iş bulma şanslarının da yüksekliğine işaret etti.



Kaymakcı, Erasmus'a katılanların programı geçirdikleri ülkelerle gönül bağı kurduklarını vurgulayarak, kendisinin de öğrenim gördüğü Belçika'da Brugge'daki Avrupa Koleji'ni çok sevdiğini dile getirdi.



"Farklı deneyimler ön yargıları yıkar"



Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Avrupa'yı gençlere eğitim ve kültür politikaları aracılığıyla tanıtmanın AB'nin bu başarılı programının başlıca amaçlarından olduğunu söyledi.



Lang, Türkiye ve Polonya'nın kültürel mirasını ve deneyimlerini paylaşım fırsatlarından en iyi şekilde faydalandığını belirtti.



Polonya'nın, Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke olduğunu kaydeden Lang, "Hepimiz ana vatanlarımızı seviyoruz ancak farklı bir deneyim yaşamak ufku genişletir, hoşgörüyü öğretir, başkaları hakkında zaman zaman edinebileceğimiz ön yargıları yıkmakta bize yardımcı olur. Polonya sizleri içtenlikle karşılayacak ve kaliteli bir eğitim almanız için gerekli fırsatları sunacaktır." ifadesini kullandı.



Lang, daha önce Erasmus+ programından faydalanan gençlerin güzel deneyimlerle Polonya'dan döndüğünü belirterek, yeni öğrencilerin de büyük bir umut ve heyecanla Polonya'ya gitmek istediğini söyledi.



Avrupa Komisyonunun, 2021 ila 2027 dönemi için "Erasmus+" programının mevcut bütçesinin iki katına çıkarılmasını önerdiğini hatırlatan Lang, "Böylelikle, Polonya üniversitelerine kaydolan 4 bin Türk öğrencinin yerine önümüzdeki yıllarda 5 bin, 6 bin öğrenciden bahsediyor olacağız." şeklinde konuştu.



"Erasmus+ kültürler arası bir deneyim"



AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo ise "Erasmus+" programının AB'nin en başarılı programlarından olduğunu vurgulayarak, programın yalnızca öğrencilerin bireysel deneyimlerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürler arası deneyim sunduğunu belirtti.



Erasmus'un kültürel değişim programları arasında en iyi sonuç veren program olduğunu söyleyen Hidalgo, programa katılan öğrencilerin unutulmaz deneyimlerle ülkelerine döndüklerinin altını çizdi.



Hidalgo, "Erasmus+" programının bütçesinin 2017-2020 döneminde iki katına çıkarılmasının ve 2 milyonu aşkın yeni öğrenci ve stajyerin Avrupa genelinde seyahat etmesinin hedeflendiğini kaydetti.



Etkinlikte konuşmaların ardından Erasmus programı ve programdan beklentilerine ilişkin deneme yazan öğrencilere çekilişle çeşitli hediyeler verildi.