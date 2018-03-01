Prof. Dr. Canan Karatay'ın tartışma yaratan "Kaya tuzu faydalı" açıklaması sonrası Prof. Dr. Osman Erk, Ulusal Kanal canlı yayınında tuzla ilgili konuştu. Erk, "Böbrek, tansiyon ve kalp hastaları, tuzun her türünden uzak durmalı" ifadelerini kullandı

İlginç çıkışları ile gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın son olarak ortaya attığı "Kaya tuzu faydalı" açıklaması, yine bilim dünyasında tartışma yarattı.



Konunun uzmanları, kaya tuzu tüketiminin normal tuz tüketimi kadar zararlı olduğu görüşünde.



Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programının konuğu İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk oldu.



Prof. Dr. Osman Erk, "Böbrek, tansiyon ve kalp hastaları, tuzun her türünden uzak durmalı" dedi.



Erk, tuzların birbirinden farkı olmadığını söyledi.



İşte Prof. Dr. Osman Erk'in dikkat çeken açıklamaları:







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