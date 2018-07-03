Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Tülin Oygür "Lise tercihlerinde imam hatip zorunluluğu getirildi" iddiasıyla ilgili konuştu. "Zorunluluk yok teşvik var" diyen Oygür, öğrencilerin tercih döneminde büyük zorluklar yaşayacaklarını söyledi. Eğitim sisteminin ortadan kaldırıldığını belirten Profesör Doktor, Türkiye'nin Vatan Partisi'nin eğitim programına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Lise sınavları bitti, tartışmalar ve kaos da beraberinde geldi.



Son günlerde 13 Temmuz'da sona erecek lise tercihlerinde "İmam hatip zorunlu hale getirildi" iddiası tartışılıyor.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profsör Doktor Tülin Oygür'e göre, imam hatip zorunlu olmadı ama bir teşvik var.



Öğrencilerden lise için 5 tercih yapması isteniyor. Tercihlerde en fazla üç aynı lise seçilebilecek. Geriye ise sadece 2 seçenek kalıyor. Oygür, işte bu nedenle öğrecilerin imam hatip ya da özel okula yönlendirildiğini söyledi.



"Öğrencileri büyük bir karmaşa bekliyor" diyen Profesör Doktor, Türkiye'de eğitim sisteminin ortadan kaldırıldığını belirtti.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, partisinin eğitim programını da anlattı. Çözümün Vatan Partisi'nin pogramında olduğunu vurguladı.





HABER-KAMERA: OSMAN ERBİL

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