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Prof. Dr. Tülin Oygür: YÖK'ün gerekçeleri gerçek dışı

Yardımcı Doçentliğin kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifine göre "doktor öğretim üyeliğinden direkt olarak "doçentliğe" geçilebilecek. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada kararı eleştirdi.

Prof. Dr. Tülin Oygür: YÖK'ün gerekçeleri gerçek dışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nedir bu yardımcı Doçentik, sürekli şikayet geliyor" dedi, YÖK harekete geçti.

Doktoradan sonra, doçentlikten önce kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine göre, öğretim elemanları yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden, öğretim üyeleri ise "profesör", "doçent" ve "doktor öğretim üyesi"nden oluşacak.

Yardımcı doçentiğin kaldırılmasıyla birlikte, Doçentlik başvuruları üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda 2 kez yapılacak.

Yasa değişikliği YÖK başkanlığınca hazırlandı. Ancak yapılan değişikliklere göre doçentlik için yabancı dil baraj puanı düşürüldü,  sözlü ve uygulamalı sınav kaldırıldı. Bu da akıllara yüksek öğretim kalitesinin aşağıya çekildiği fikrini getiriyor.

Peki, doçent olmak için zorunlu bir kademe olmayan Yardımcı Doçentlik neden bu kadar rahatsızlık yarattı? Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Eğitim Bürosu Başkanı Prof. Dr Tülin Oygür Ulusal Kanal'a açıkladı. 

Oygür, Yardımcı Doçentlikteki 12 yıllık kadro sınırlamasına dikkat çekti. 

Profösör Doktor Tülin Oygür, YÖK'ün Yardımcı Doçentliğin kaldırılmasıyla ilgili öne sürdüğü gerekçeleri de eleştrdi.

Oygür, dil barajı puanının düşürlmesine de tepki gösterdi, üniversitelerin atması gereken adımı söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #YÖK #cumhurbaşkanı erdoğan #tülin oygür
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