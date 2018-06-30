Dünya genelinde kanser tedavileri, her gün yeni yöntemlere, yeni teknolojilere açılıyor. Onlardan biri de devrim niteliğinde. Proton Kanser Tedavi Yöntemi ile tümörler tam 12’den vuruluyor. Radyasyonla ışın tedavisinin önemli yan etkilerini de ortadan kaldırıyor. FETÖ tarafından engellenen proje yeniden ele alınmayı bekliyor.

Günümüzde ciddi oranlarda artış gösteren kansere karşı savaşta, bilim adamlarının geliştirdiği Proton tedavisi ile tümörlere nokta atışı yapılıyor. Böylece sağlam dokular radyasyonun zararlı etkilerinden korunabiliyor. Tümör de 12’den vuruluyor.Tüm kanser türlerine uygulanabiliyor. Tedavi süresini kısaltıyor. Çocuk hastalarda da hayati önem taşıyan avantajlar sağlıyor.Dünya da toplam da 79 adet Proton Kanser Tedavi Merkezi bulunuyor. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz, 80’inci merkezin Türkiye’de, bundan iki buçuk yıl önce Akdeniz Üniversitesi’nde nerdeyse kurulmak üzere olduğunu anlattı.Projenin 100 kişilik ekibi oluşturuldu. Kalkınma Bakanlığı’ndan da gerekli destek alındı. Ancak engelle karşılaşıldı. Prof. Dr. Yavuz, bu çalışmanın şu anda FETÖ kapsamında tutuklu yargılanan dönemin rektörü İsrafil Kurtcephe tarafından son anda sekteye uğratıldığını belirtti.Yavuz, Türkiye’de kurulacak bir merkezin bölge ülkelerinde ki kanser hastalarına da çare olacağını belirtti. Antalya’da başlamadan bitirilen Proton Tedavi projesinin tamamlanması için çağrıda bulundu.