Antalya'da 15 yaşındaki kızın, psikiyatristin verdiği ilacın yan etkisi sonucu yoğun bakıma alındığı öne sürüldü

Antalya'da lise öğrencisinin, psikiyatristinin verdiği ilacın yan etkisi sonucu yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

Baba Cem Ürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi kızı H.Ü'yü sınav kaygısı nedeniyle özel bir terapi merkezindeki psikiyatriste götürdüklerini söyledi.

Ürek, kızının psikiyatrist Ö.A'nın verdiği ilacı kullanmasının ardından vücudunda önce kaşıntıların oluştuğunu ardından tüm vücudunun su toplayarak, morardığını ifade etti.



Ürek, 18 Ocak'ta Akdeniz Üniversitesine acil servisine götürdükleri kızı H.Ü'ye "Steven Johnson Sendromu" isimli deri hastalığı teşhisi konulup yoğun bakıma alındığını dile getirerek, şunları belirtti:

"Doktorlar rahatsızlığa bir ilacın neden olduğunu söylediler. Bunun üzerine psikiyatristin verdiği ilaçlardan birinin genelde epilepsi ve sara hastalarına verildiğini, o ilacın yan etkisi sonucu kızımın bu hale geldiğini öğrendik. Psikiyatrist, bu ilacı verirken yan etkileri konusunda bize herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Öğrendiğimize göre de 18 yaşından küçük hastalara da bakma yetkisi yokmuş."

Psikiyatristin, yoğun bakım doktorlarınca hastaneye çağrıldığını ve kızına bu ilacı niye verdiğinin sorulduğunu aktaran Ürek, Ö.A'nın "kızının yaşıtlarından daha fazla kitap okuması ve felsefik düşünmesi nedeniyle bu ilacı verdiğini söylediği" iddia etti.

Ürek, kızının bilincinin yerinde olduğunu, cilt yenileme tedavisi uygulandığını ifade etti.

Baba Ürek, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da kaydetti.