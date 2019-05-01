Ramazan ayının başlamasına bir kaç gün kaldı. Bu ay oruç tutacak olanların dikkat etmesi gereken önemli konular var. Özellikle sahur ve iftarda yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Uzmanlar ise uyarıyor. "Kalp hastası olanlar oruç tutmamalı."

Çayı iftarda çok, sahurda az için... İftarda yemeklere birden yüklenmeyin... Karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durun...

"İftarda birden yüklenmemek gerekiyor. Tecrübeli, inanışlı insanlar iftarda hemen bir çorba içerler, gider namaz kılarlar tekrar gelip, devam ederler. Bu en doğru iftar şeklidir."



Ramazan ayında ne yiyip içtiğimiz hayati önem taşıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, oruç tutan vatandaşların yapması ve yapmaması gereken şeyleri sıraladı...

"Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yememeliler. İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir.



Özellikle sahur öğünü çok önemli...

"Sahurda bir veya iki yumurta yesinler, günlük tok tutması için çok gerekli bir yiyecektir. Ne kadar su tüketilmesiyle ilgili rakam söylemek doğru değil. Yeterli su için idrar renginin açık olması lazım."



Sönmez, vatandaşların mümkün olursa gün içinde 1-2 saat uyuması önerisinde bulundu.

"Mümkünse öğlen üzeri bir veya iki saat uyuyabilirlerse orucu tutmanın kolay olacağına inanıyorum."



Ve uyardı Prof. Dr. Bingür Sönmez...

"Ramazan var. Bu konuda cüretkar bir beyanatta bulunuyorum; bazı meslektaşlarımız bunu söylemekten çekindikleri için gerçekten yanlış yapıyorlar."



Kalp hastalarının oruç tutmaması gerektiğini söyledi.

"Kalp krizi geçirmişse, stent konulmuşsa, by-pass ameliyatı olmuşsa, bu hastalarımız lütfen oruç tutmasınlar."



Bir de kötü alışkanlıklara ilişkin bilgi verdi...

"Sigara içenler özellikle iştahla 4-5 sigarayı arka arkaya içiyorlar. Sahurda günlük stoklarını almaya çalışıyorlar. Bunlarda ani ölümler her zaman görülebilir."





ulusal.com.tr