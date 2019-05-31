Ramazan Bayramı öncesi Veteriner hekimlerden önemli bir açıklama geldi. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, bayramda tatile çıkacak vatandaşları kene tehlikesine karşı uyardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonu da açıldı. Uzmanlar ise kene tehlikesine dikkat çekiyor.



Açıklamayı, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi yaptı.



Ulusal Kanal’a konuşan Tanrıverdi, kenelere karşı özellikle pikniğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.



Hüseyin Tanrıverdi, kene tehlikesine karşı alınması gereken önlemleri de sıraladı.

Tanrıverdi, "Bayramdayız herkes yeni kıyafetler aldı, gömlekler, kumaş pantolonlar. Keneler en çok kumaş pantolon ve gömlekler üzerinden daha rahat insan vücuduna ulaşabilirler. Bu nedenle bayram nedeni ile aldığımız yeni kıyafetlerimizi pikniğe gider iken çıkarıp gardolabımıza asalım ve beyaz renkli tişört tarzı, eşofman tarzı spor giyinelim. Piknik alanlarında bulunan özellikle kedi- köpek, koyun, keçi gibi hayvanları aşırı bir şekilde sevmeyin. Üzerlerinde kene taşıyor olabilirler. Çünkü tüm kene türleri evcil ve yabani hayvanlarda bulunur ve hayvanlardan beslenirler. Piknik alanında herhangi bir hayvan gördüğünüzde öncelikle kene taşıyıp taşımadığı kontrolünü yapmak zorundasınız." dedi.



Uzmanlara göre kenenin ısırmasının ardından acilen en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli.

"Kene insan vücuduna yapıştığında 8 saat sonra tehlikeli ve ölümcül hale gelebilirler. 8 saat içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna giderek keneyi vücudunuzdan çıkartmalı ve tedavinizi olmalısınız."





HABER: TANSEV KARA

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