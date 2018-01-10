Rektör, öğrencilere sınav haftasına çay, muharrem ayında ise aşure dağıtıyor. 2018’in ilk senato toplantısında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak; Rektör, dekan ve bölüm başkanıyla öğrenciler arasındaki iletişimin güçlü olması gerektiğini vurguladı.

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