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Rektör, öğrencilere sınav haftasına çay, muharrem ayında ise aşure dağıtıyor

Rektör, öğrencilere sınav haftasına çay, muharrem ayında ise aşure dağıtıyor. 2018’in ilk senato toplantısında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak; Rektör, dekan ve bölüm başkanıyla öğrenciler arasındaki iletişimin güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Rektör, öğrencilere sınav haftasına çay, muharrem ayında ise aşure dağıtıyor
Profesör Doktor Necdet Budak… Ege Üniversitesi rektörlüğüne 3 ay önce atandı. Rektör kısa sürede öğrencilerle iyi bir iletişim kurdu. Sınav dönemi öğrencilere çay dağıttı, akşamları birlikte futbol oynadı, Muharrem ayında da aşure ikram etti.

2018’in ilk senato toplantısında da rektör Necdet Budak, öğrenci-idare ilişkisine vurgu yaptı.

Senato toplantısında Ege Üniversitesi’nin 2018 hedefleri planlandı. Rektör Budak, Ege Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi olmasını hedeflediklerini açıkladı.

Senato toplantısına katılan YÖK üyesi Profesör Doktor Muzaffer Elmas da öğrencilerde aranan özelliklerin değiştiğini belirtti.



ulusal.com.tr
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