Hatay'ın Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde öğrenciler 1 hafta gecikmeli ders başı yaptı. Reyhanlı'da ilk ders zili ise "Fatmasız" çaldı. Afrin'deki PKK'nın roketli saldırısı sonucu yaşamını yitiren Fatma'nın sırası karanfilerle donatıldı.

Hatay'da güvenlik nedeniyle yarıyıl tatilinin 1 hafta uzatıldığı Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde öğrenciler ders başı yaptı.



Ancak Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde hüzün vardı.



Çünkü PYD/PKK'lı teröristlerce atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Fatma Avlar'sız ilk ders günüydü.



Öğretmenleri, arkadaşları onu unutmadı. İlk ders zili Fatmasız çalan 11-D sınıfı arkadaşlarının sırasını karanfillerle donattı.



Gözyaşlarını tutamadı arkadaşları, okulun ilk gününde üniformalarının üzerinde Fatma'nın fotoğrafının olduğu tişörtler vardı.



Okulun başarılı öğrencilerinden biriydi Fatma, hayali öğretmen olmaktı...







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