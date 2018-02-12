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Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde öğrenciler 1 hafta gecikmeli ders başı yaptı

Hatay'ın Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde öğrenciler 1 hafta gecikmeli ders başı yaptı. Reyhanlı'da ilk ders zili ise "Fatmasız" çaldı. Afrin'deki PKK'nın roketli saldırısı sonucu yaşamını yitiren Fatma'nın sırası karanfilerle donatıldı.

Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde öğrenciler 1 hafta gecikmeli ders başı yaptı

Hatay'da güvenlik nedeniyle yarıyıl tatilinin 1 hafta uzatıldığı Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde öğrenciler ders başı yaptı. 

Ancak Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki  Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde hüzün vardı. 

Çünkü PYD/PKK'lı teröristlerce atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Fatma Avlar'sız ilk ders günüydü. 

Öğretmenleri, arkadaşları onu unutmadı. İlk ders zili Fatmasız çalan 11-D sınıfı arkadaşlarının sırasını karanfillerle donattı. 

Gözyaşlarını tutamadı arkadaşları, okulun ilk gününde üniformalarının üzerinde Fatma'nın fotoğrafının olduğu tişörtler vardı.

Okulun başarılı öğrencilerinden biriydi Fatma, hayali öğretmen olmaktı...



ulusal.com.tr

Etiketler; #reyhanlı #hassa #Kırıkhan #kumlu #hatay
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