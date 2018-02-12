Hatay'da güvenlik nedeniyle yarıyıl tatilinin 1 hafta uzatıldığı Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde öğrenciler ders başı yaptı.
Ancak Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde hüzün vardı.
Çünkü PYD/PKK'lı teröristlerce atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Fatma Avlar'sız ilk ders günüydü.
Öğretmenleri, arkadaşları onu unutmadı. İlk ders zili Fatmasız çalan 11-D sınıfı arkadaşlarının sırasını karanfillerle donattı.
Gözyaşlarını tutamadı arkadaşları, okulun ilk gününde üniformalarının üzerinde Fatma'nın fotoğrafının olduğu tişörtler vardı.
Okulun başarılı öğrencilerinden biriydi Fatma, hayali öğretmen olmaktı...
ulusal.com.tr
Hatay'ın Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde öğrenciler 1 hafta gecikmeli ders başı yaptı. Reyhanlı'da ilk ders zili ise "Fatmasız" çaldı. Afrin'deki PKK'nın roketli saldırısı sonucu yaşamını yitiren Fatma'nın sırası karanfilerle donatıldı.
Hatay'da güvenlik nedeniyle yarıyıl tatilinin 1 hafta uzatıldığı Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde öğrenciler ders başı yaptı.