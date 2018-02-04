Suriye'nin İdlip bölgesinde ABD'nin ılımlı muhalif diye gösterip silah yardımı yaptığı El Kaide bünyesindeki gruplar Rusya'ya ait Su-25 tipi bir savaş uçağını düşürdü. Rusya'nın saldırıya yanıtı sert oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekâtı uluslararası baskılara rağmen devam ederken, İdlip'de bulunan gerilimi azaltma bölgesinde provakatif saldırılar da devam ediyor.



ABD'nın "Ilımlı" dediği gruplar, El Nusra çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Ellerinde de ABD yapımı ağır silahlar bulunuyor. Bu silahlar İdlip'de Rusya'ya yönetiliyor.



El Nusra, omuzdan havaya atılan, taşınabilir hava savunma füzesi MANPAD ile Rusya'ya ait Su-25 tipi bir savaş uçağını düşürdü. Örgütün kullandığı silah ABD menşeli.



Vurulan uçağın pilotu paraşütle atlayarak kurtulmayı başardı. Ancak, ABD'nin ağır silahların yanı sıra istihbarat desteği de verdiği gruplar tarafından yakalanarak öldürüldü.



TSK'nın Afrin Harekatı'nı ile Suriye'de oluşan Türk - Rus ittifakını sabote etmeye yönelik saldırıya Rusya'nın yanıtı sert oldu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "İdlib'de Rus uçağına füzenin fırlatıldığı El Nusra kontrolündeki bölgeye hassas silahla grup saldırısı düzenlendiği" belirtildi. Açıklamada telsiz konuşmalarına göre en az 30 El Nusra militanın öldürüldüğünün tespit edildiği ifade edildi.



8 Aralık 2016’da ABD Senatosunda kabul edilen 2017 yılı bütçe tasarısına eklenen bir maddeyle, Suriye’deki muhalif adı altındaki fruplara MANPAD verilmesinin önü açılmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise MANPAD'lerin teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek Pentagon'u uyarmıştı.



ABD ishibratı, İdlip'te uzun süredir çalışıyor. Buradaki terör örgütleri üzerinden İdlip'in komşusu konumundaki Afrin'de PKK'ya silah sevkiyatı yapılıyordu. Yine ABD'ye bağlı İdlip'deki gruplar üzerinden provokatif saldırılar planlanıyor. Bunun bir diğer örneği geçtiğimiz günlerde Rus üslerinin hedef alınmasıydı.



30 Ocak 2018'de İdlib'in kuzeyine intikal halinde olan TSK'ya ait bir konvoya, bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırının önce Suriye ordusu, ardından da 'İran yanlısı milisler' tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Ancak, Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıyı PKK/PYD'li teröristlerin düzenlediği vurgulanmıştı.





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