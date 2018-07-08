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Sağlık Bakanı açıkladı, hastanelerde yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Demircan, özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerinin 5 kat artırılacağını duyurdu. Demircan, "Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız" dedi

Sağlık Bakanı açıkladı, hastanelerde yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #sağlık bakanı #hastane
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