Sağlık Bakanı Ahmet Demircan; Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda grip, zika virüsü ve antibiyotik kullanımına dair önemli açıklamalar yaptı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda grip, antibiyotik kullanımı, zika virüsü ve diğer konulara dair açıklamalar yaptı.



Grip ile ilgili konuşan Demircan, "Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız" dedi.



Antibiyotik kullanımına ilişkin önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı, "Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız. Akılcı antibiyotik kullanımı kampanyamız da var. Bu konuda medya da bize destek veriyor ve destekçi oluyor. Medyanın da katkısıyla yüksek de başarı sağlandı" diye konuştu.



Sağlık Bakanı Demircan, Zika virüsüne dair, "Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" bilgisini paylaştı.



Demircan, aşılamanın önemine dikkat çekerek, "19 yıldır bizim çocuk felci vakamız yok. Çocuk felciyle, rahatsızlığıyla düçar olmuş çocuğumuz yok. Bu, fevkalade sevindirici bir şey." dedi.



Aşıdaki alüminyumun zararlı olduğu iddialarına değinen Demircan, "Aşının etkisini artırmak için bir miktar alüminyum kullanılır ama bu alüminyum DSÖ’nün kabul ettiği düzeyde, sürekli izlenen, etkileri takip edilen bir miktardır. Alüminyum gerekçe gösterilerek aşıyı reddetmek fevkalade sakıncalıdır. Aşılarımızın etkileri, yan etkileri ve riskleri tümüyle DSÖ ile birlikte takip edilip izlenmekte ve bir şey olduğunda derhal tedbir alınmaktadır. Alüminyum gerekçesi spekülatif bir gerekçedir, bilimsel hiçbir tarafı yoktur. Bizim aşı uygulamalarımızın hepsi bilimsel denetim altındadır" dedi.



Sağlık Bakanı Demircan, "Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayırca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız" şeklinde konuştu.



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