Demircan: "(Libya'nın Misurata kentindeki hastane inşaatı) "Ortak hastane projemiz bitmeye yakın. Bu hastanenin işletilmesi konusunda önümüzde iki alternatif var. Başlangıçta biz hastane işletmesine katılalım, hastanenin işletmesinde ve tedavide görev alacak olanların eğitimi için Türkiye'de gerekli imkanlarını sunalım, hastaneyi Libya Hükümeti işletsin. İkinci alternatif ise hastaneyi birlikte işletmemiz. Birinciyi daha öncelikli görüyoruz"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Libya'nın Misurata kentindeki ortak hastane inşaatının bitmeye yakın olduğunu belirterek, "Bu hastanenin işletilmesi konusunda önümüzde iki alternatif var. Başlangıçta biz hastane işletmesine katılalım, hastanenin işletmesinde ve tedavide görev alacak olanların eğitimi için Türkiye'de gerekli imkanlarını sunalım, hastaneyi, Libya Hükümeti işletsin. İkinci alternatif ise hastaneyi birlikte işletmemiz. Birinciyi daha öncelikli görüyoruz." diye konuştu.

Demircan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maatik'i makamında kabul etti.

Libya'nın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirten Demircan, "Son yıllarda Libya'nın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu sıkıntıları elbette Libya aşacak. Libya gelişmeye devam edecek. Türkiye olarak Libya halkına her türlü bilgi birikimimizi, tecrübemizi, yardımımızı yaparız." dedi.

Demircan, Libyalı yatırımcılarının Türkiye'deki sağlıkla ilgili yatırımlara katılmalarının mümkün olduğunu kaydetti.



Libya'daki hastanenin işletilmesi için iki alternatif

Libya'nın Misurata kentindeki ortak hastane inşaatının bitmeye yakın olduğunu bildiren Demircan şöyle konuştu:

"Bu hastanenin işletilmesi konusunda önümüzde iki alternatif var. Başlangıçta biz hastane işletmesine katılalım, hastanenin işletmesinde ve tedavide görev alacak olanların eğitimi için Türkiye'de gerekli imkanlarını sunalım. Gelsinler burada eğitimlerini alsınlar ve devredelim, hastaneyi Libya Hükümeti işletsin, birinci alternatif bu. İkinci alternatif ise hastaneyi birlikte işletmemiz. Biz, Türkiye'den belli oranda hastanede çalışacak ekibi, kadroyu göndeririz. Sizler de Libya'da bu hastanede çalışacak kadroyu oluşturursunuz. Biz Sudan'da, Somali'de bunu yapıyoruz. Sizler 'Biz hastaneyi devralmaya hazırız' derseniz, hastaneyi devrederiz. Karşılıklı mutabakatlar sonrasında verilecek bir karardır. Karar noktasında görüşümüzü sorarsanız, birinciyi daha öncelikli görüyoruz. Hastaneyi işletmek için Libya kendisi alır, biz de eğitim desteğini veririz."

İki ülkenin belirleyeceği heyetlerin görüşmesi neticesinde projenin hayata geçeceğini dile getiren Demircan, bu konuda iki ülkenin büyükelçilerinin gerekli görevleri yerine getireceğini söyledi.

Yapılacak çok şey olduğunu vurgulayan Demircan, Türkiye'nin bunun için hazır olduğunu kaydetti.



"2018 yılı bitmeden tamamlanacağına inanıyoruz"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Maatik ise Libya'da Türk şirketleri tarafından birçok proje yapıldığını hatırlatarak, son üç yılda bazı şirketlerin yaşadığı sorunlara işaret etti.

Sağlık dosyasının Libya için önemli olduğunu dile getiren Ahmed Maatik, "Türk sağlık kuruluşlarının son 7 yılda Libya halkına gösterdiği yardım ve destekten dolayı takdir ediyoruz." dedi.

Libya'da bazı sağlık projelerinin devam ettiğini belirten Maatik, şunları kaydetti:

"Orada kalan işleri bitirmeye ihtiyaç vardır. Geçen hafta, Başkanlık Konseyi kararıyla, Türk şirketleriyle ilgili bir komisyon kurduk. Komisyon, Türk şirketlerinin Libya'da tamamlanmamış işleriyle ilgili, iki aylık bir süre içerisinde çalışmalarını bitirip, Başkanlık Konseyine bir rapor sunacak. Biz iyi biliyoruz ki bu projeleri tamamlamak zaman alacaktır. Bazı projelerin, 2018 yılı bitmeden tamamlanacağına inanıyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin en ideal şekline dönmesi için doğru bir adım olacağını düşünüyoruz."