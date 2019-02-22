Fransa'da 2 bin 800 kişinin ölümüne neden olan grip salgını Yunanistan'da da ortaya çıktı. Halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 264 kişi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Domuz gribinden daha ağır olan "H3N2" virüsünün Fransa'da 2 bin 800 kişinin ölümüne neden olmasının yankıları sürerken, benzer bir haber Yuınanistan'dan geldi.



Ülkede yıl başından buyana görülen domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle çoksayıda kişi öldü.



Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son bir haftada yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 18 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 74'e yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, sağlık merkezlerine başvuran ve salgından ciddi şekilde etkilenen 274 kişiden 264'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü de ifade edildi.



Yetkililer, salgının henüz doruk noktasına ulaşmadığını, ilerleyen günlerde ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.



Uzmanlar halkı, aşı olunması ve mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.



Komşudaki grip salgını Türkiye'de de endişe yarattı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınının şimdilik Türkiye için risk oluşturmadığını söyledi.



"Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da etkili olan salgın var." diyen Bakan Koca "Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede" dedi.





ulusal.com.tr