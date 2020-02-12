Sağlık Bakanı Koca şartları açıkladı! 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru şartları nedir ve başvuru tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanı Koca, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak." ifadelerini kullanarak sağlıkçı adaylarına müjdeyi verdi.

Koca, "Bu kapsamda, 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir" açıklamasında bulundu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'de Twitter üzerinden açıklama yaparak, kendisine gelen istekler nedeniyle süreci hızlandırdıklarını belirtti.

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