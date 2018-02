Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sigara paketleriyle ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu açıkladı. Bakan, "Sigara paketleriyle ilgili çalışmamız var. Paketlerin reklam unsuru oluşturmaması, kolay ulaşılmaması, kullananların aklına düşmemesi için her türlü tedbiri alacağız" dedi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Antalya'da bir otelde düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen "Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis ve Hatay'da temaslarda bulunduğunu hatırlattı.



Zeytin Dalı Harekatı'nda hizmet veren personelin ihtiyaçlarını ve durumunu yerinde gördüklerini anlatan Demircan, çalışan personelin moralinin yüksek olduğunu, kaliteli hizmet sunulduğunu söyledi.



Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı mücadele bedenini siper eden gazilere acil şifalar, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Demircan, Türkiye'de sağlık hizmetleri noktasında 15 yılda iyi bir yere gelindiğini vurguladı.



Bakanlık olarak kaliteyi daha artırarak, verilen hizmetleri geliştirmek istediklerini, bu alanda önemli hamleler yapmaya başladıklarına dikkati çeken Demircan, yapılan yeniliklerin uygulanması konusunda çalışanları değerlendireceklerini bildirdi.



Temmuzda göreve geldiklerini hatırlatan Demircan, sağlıktaki halk sağlığı kurumu, kamu hastaneleri genel sekreterliği ve sağlık il müdürlükleri şeklinde üçlü sistemin verimi olumsuz etkilediğine değindi.



Referandumdan sonra çok başlılığı ortadan kaldırmak için yeni dönem başladığını aktaran Demircan, bakanlık olarak sağlık müdürlüğü modeline geçerek, illerde çok başlılığın ortadan kalktığını belirtti.



Merkezde aynı şekilde teşkilatı revize ettiklerini vurgulayan Demircan, "Yeni dönemin atamaları bitti, yeni uygulamaları burada gözden geçireceğiz. Sağlık alanında Türkiye'nin elde ettiği başarıları daha ileriye taşıyacak adımları atıyoruz." diye konuştu.



Acil servislerdeki uygulama



En son acil hizmetlerinde yenilikler yaptıklarına dikkati çeken Demircan, şöyle devam etti:



"Acille ilgili temel bakış açımız, vatandaşımız kendisini acil hissediyorsa o acilden girer, kendisinin tüm sıkıntıları biz hekimler tarafından elden geçirilir, gerekli tedavisi yapılır. Bunun için yapmamız gereken birtakım yenilikler vardı, bu yenilikleri yaptık. Hangi hastanelerimiz acil sayısı bakımından yoğun işliyor ona baktık. Türkiye'de 63 hastanemizin yoğun işlemekte olduğunu, acil müracaat sayısının 500'ün, binin üzerinde olduğunu değerlendirdik. Bu hastanelerdeki acil müracaat eden hastalarımız için kırmızı, sarı ve yeşil alan uygulaması zaten önceden vardı. Bunu daha etkin hale getirdik."



Zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gereken hastaları kırmızı alana yönlendirilerek, kaydı bile daha yapılmadan bileklik takılarak müdahaleye geçildiğini ifade eden Demircan, sarı alana yönlendirilenlerin de fazla zaman kaybetmeden müdahale edildiğini dile getirdi.



Ahmet Demircan, daha fazla zaman bekleyebilecek hastaların yeşil alana ayrıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu yeşil alana ayrılan hastaların sayısı acil müracaat eden hastaların içinde yüzde 70'ler dolayında devam ediyordu. Bu hastalarımız birikime neden oluyordu. Biz bunu eritmek için gündüz yapılan poliklinik mesaisinin dışında saat 16.00-23.00'e kadar mesai kaydırması yaparak bu hastanelerde, yeni poliklinikler açtık. Yeşil alan hastalarımız da orada muayeneler, tetkikler, tedavileri planlanıyor. Bu şekilde hem hastalar çok beklemiyor, hem de acillerde yığılma olmuyor. Sadece bu mesai kaydırmasıyla acillerimizin sorunlarını çözmeyi düşünmüyoruz. Acillerimizin mekan sorunlarını da çözmek için girişimler başlattık."



Bu kapsamda hastanelerin acillerinin elden geçirildiğine değinen Demircan, mekan sorunu varsa onları da çözmek için harekete geçtiklerini bildirdi.



"Bu uygulama bir hafta oluyor, bir hafta içinde bile olumlu sonuçlar almaya başladık. Önümüzdeki günlerde bu uygulamanın sonuçlarını daha iyi bir şekilde değerlendirmiş olacağız." diyen Demircan, ilk intibanın olumlu olduğunu, saha koordinatörlerinin takip edildiğini söyledi.



Hastanelerin yoğun bakım yataklarının sayı olarak Avrupa ortalamasında iyi yerde olduklarına dikkati çeken Demircan, yoğun bakım yataklarının sayısının yeterli ancak hastaların yoğun bakımda fazla tutulduğu için yatakları boş bulmada sıkıntı yaşadıklarını, bunu da düzenlediklerini aktardı.



Hastane randevu sistemini daha aktif kullacaklarını ve uzun zaman sonrasına randevu verilmesinin önüne geçeceklerini anlatan Bakan Demircan, bununla ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.



Sigara alanında yeni düzenleme geliyor



Salonu girerken sigara içen gazetecilerin paketlerini alacağını belirten Demircan, bugünün Sigara Bırakma Günü olduğunu hatırlatarak, "Sigara, halk ve insan sağlığı için tehdit. Sigaranın hiçbir faydalı tarafı yok. Bu zararlıyı, milletimiz en hızlı bir şekilde bırakıp, kurtulmalı. Bu konuda da yapılan düzenlemelerin uygulamalarını takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler de yapılacak. Sigara paketleriyle ilgili çalışmamız var. Paketlerin reklam unsuru oluşturmaması, kolay ulaşılmaması, kullananların aklına düşmemesi için her türlü tedbiri alacağız. Sigarayı bırakma noktasında "Alo 171" hattından sigarayı bırakmak isteyenler yardım alabilir. Onlara her türlü destek verilecek. Sigarayla mücadele konusunda toplum olarak ısrarcı olmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Afrin bölgesindeki sağlık hizmetleri



Demircan, 'Terörle mücadeleden doğabilecek bir göç dalgası düşünülüyor mu?' sorusuna, "Şu an için öyle bir şey yok. Orada terörle mücadeleye katılan kahraman askerlerimizin sağlık ihtiyaçlarını verme noktasında hiçbir noksanımız yok. Fevkalade güzel, tıkır tıkır işleyen sistemimiz var. Sevklerden ilk müdahalelere hastanelerdeki bakımlara varıncaya kadar bölgeye tamamen uzman kadrolarımız takviye edildi. Ankara'dan, İstanbul'dan alanında uzman profesör, doçent düzeyinde hocalarımız hizmet veriyorlar. UMKE, özellikle çok başarılı hizmet veriyor. Onları da ziyarettik, şu an sorun yok, olmayacak da inşallah." karşılığını verdi.



Üniversite hastanelerinin borçları



Üniversite hastanelerinin ödeme zorluklarını hükümet olarak bildiklerini kaydeden Sağlık Bakanı Demircan, "Bu konuda üniversitelerle ve YÖK ile çalışmalar sürüyor. Elbette bir şekilde bu çözülecek. Ama şu anda üniversitelerimizdeki bu ödeme zorluğu devam ediyor. Bunu beraber çözeceğiz, üniversitelerle birlikte. Üniversiteler bizim göz bebeğimiz, yetiştiğimiz yerler. Onların sorunları bizim sorunlarımız." dedi.