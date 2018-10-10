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Sağlık Bakanı'ndan sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Koca: "Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur"

Sağlık Bakanı'ndan sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği iddiasına cevap verdi.

"Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur" diyen Koca, "Tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir." şeklinde konuştu.

"Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir"

Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç ve tıbbı malzemeye erişimin takip edildiğini belirten koca, şunları söyledi:

"İlaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs, Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #açıklama #sağlık bakanı
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