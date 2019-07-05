Sağlık Bakanı sosyal medyadan duyurdu. 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin bir ay içinde atanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı sosyal medyadan duyurdu. 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin bir ay içinde atanacağını duyurdu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı, 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmanın sürdüğünü söyledi. Buna göre 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu.



Koca, yaptığı paylaşımda "Sağlık çalışanlarının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr