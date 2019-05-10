İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim-Araştırma Hastanesinin, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacağı iddiası hastane çalışanları tarafından protesto edildi. Sağlık Bakanlığı "Bu yönde alınmış bir karar olmadığını" açıklayınca eylem sona erdi.

İddialara tepki gösterdiler, günlerce seslerini duyurmaya çalıştılar.İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim- Araştırma Hastanesi'nin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlanacağı iddiaları tepkilere neden oldu.70 yıldır hizmet veren hastane için sevindirici haber geldi. Bakanlık, iddiaları yalanladı, "Bakanlığımızca bu yönde alınmış bir karar bulunmamaktadır" açıklaması yaptı. Haberi hastene çalışanları okudu.Hastane çalışanlarının Bakanlıktan bir talebi daha var.Yedikule, 350 yatağıyla Avrupa yakasında yataklı hizmet veren tek ve en önemli Göğüs Hastalıkları Hastanesi özelliği de taşıyor.