Sağlık Bakanlığı, çok tartışılan hastane acil servisleriyle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Bakanlık, acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için yeni düzenlemeler içeren bir genelge yayımladı.

Tedavi için saatlerce bekleyen hastalar, kötü hijyen koşulları ve kalabalık acil servisler. Son dönemde büyük tartışma yaratan devlet hastaneleri Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.



Sağlık Bakanlığı acil servislerde yaşanan hasta yoğunluğunun ve sorunların çözümü için bir genelge yayımladı.Artık acillerde hasta yoğunluğunu azaltan yeni düzenleme başlayacak.



Buna göre yoğun bakımlarda yatak sorununun çözümü için ara bakım üniteleri oluşturulacak. Acillerde mesai kaydırma veya vardiya branş polikliniği uygulaması yapılacak, kısa müşadeler 2 saati geçmeyecek.



Yeni düzenlemede alınan önlemlerden biri de klinik hastaların tedavisiyle ilgili. Bundan böyle klinik vakaların tedavisi acillerde yapılmayacak.



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan imzasıyla yayımlanan genelgede, özellikle acil servisleri dolup taşan 63 hastaneden, söz konusu düzenlemeleri daha hızlı yapması istendi.







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