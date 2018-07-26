banner982
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
Milyonlarca emeklinin beklediği para bugün yatıyor
Milyonlarca emeklinin beklediği para bugün yatıyor
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Metro ve tramvay seferlerine yağmur engeli
Metro ve tramvay seferlerine yağmur engeli

Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu ilacı sakın almayın

Sağlık Bakanlığı "Meksika biber hapı” isimli ürünün Bakanlık onaylı, izinli bir ürün olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu ilacı sakın almayın

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlaç olmadığı halde ilaç izlenimi verilerek reklam ve tanıtımları yapılan bu ve benzeri ürünlere vatandaşlarımızın kesinlikle itibar etmemesi ve satın almaması büyük önem arz etmektedir" denildi.

Medyada, geçmişte ölüme sebebiyet veren “Meksika biber hapı” isimli ürünün internet üzerinden satışının devam ettiği yönünde haberlerin yer almasına ilişkin Sağlık Bakanlığından basın açıklaması yapıldı.

Meksika biber hapı isimli ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı olmadığı belirtilen açıklama şöyle:

"Kilo vermeyi sağladığı yönünde etkileri olduğu belirtilerek internet siteleri ve sosyal medya platformlarında zayıflama ilacı adı altında satışı yapılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, 2016 yılından bu yana toplamda 423 internet sitesini biber hapı, Pepper Time gibi isimlerle de anılabilen Meksika biber hapı nedeniyle Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirmiştir.

Öte yandan, internet sitelerinde yapılan son incelemelerde bahsi geçen ürünlerin üzerinde ve açıklama kısımlarında ilaç etkin maddesi olan 'sibutramin' ibaresine rastlanılmamıştır. Bununla birlikte, bahsi geçen ürünlerin analizinin yapılması için sipariş verilecek ve analiz sonuçlarında etkin madde tespit edilmesi durumunda gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır.

Tarafımızca yürütülen mücadelenin yanında, ilaç olmadığı halde ilaç izlenimi verilerek reklam ve tanıtımları yapılan bu ve benzeri ürünlere vatandaşlarımızın kesinlikle itibar etmemesi ve satın almaması büyük önem arz etmektedir" 

GercekGundem

Etiketler; #ilaç #yarı #sağlık bakanlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.