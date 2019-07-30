Türkiye'de 4 milyondan fazla kişi hepatit B ve C virüsü taşıyor. Kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için Sağlık Bakanlığı yeni bir projeye imza atacak. Bakanlık, kan hastalıklarıyla etkin mücadelede için Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri ile protokol hazırlığı yapıyor. Protokol kapsamında hijyen koşulları denetlenecek.

Sağlık Bakanlığı kan hastalıklarıyla mücadelede yeni bir adım attı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile protokol yapacaklarını bildirdi.Türkiye'de 4 milyondan fazla kişi hepatit B ve C virüsü taşıyor. Bu tür hastalıklar kan yoluyla, sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerle, dövme, akupunktur, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla bulaşabiliyor.Protokol kapsamında eğitim ve denetimler de hızlandıralacak. Böylece tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitler ve HIV/AIDS gibi hastalıkların bulaşması engellenecek.Bakan Koca, sertifikalandırma çalışmalarını en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.Bakanlık hijyen ve kalite standartlarını hayata geçiren işletmelere uygunluk sertifikası verecek.