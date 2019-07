Sağlık Bakanlığından 'su için' mesajı

Sağlık Bakanlığınca, gün içinde yeterli su içilmesini teşvik etmek için bir video paylaşıldı. Videoda toplumsal mesaj, son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir akıma gönderme yapılarak verildi.

Sağlık Bakanlığı da "bottlecapchallange"a katıldı. Ancak paylaşılan video diğerlerinden farklıydı. "Sağlığınız için su içmeyi ihmal etmeyin" mesajı verildi.



"Bottlecapchallange", paylaşımlarında sabit duran bir şişenin kapağını dönen tekmeyle açılmaya çalışılıyor. Son günlerde bu tarzda çekilen videolar sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler oldu.



Bakanlık ise "Sağlığınızı korumak için yapmanız gerekenler" başlığı altına üç madde sıralayarak bir paylaşım yaptı. Maddelere; videoyu izleyin, kapağı elinizle açın, su için yazıldı.



Videoda yer alan kişinin üzerindeki t-shirt de dikkat çekti. Görüntülerin başında "Her gün 10 bin adım" mesajı verildi.



Su içmek, her şeyden önce yiyeceklerin sindirilmesi için önem taşıyor. Sağlıklı bir yaşam için her gün yeterli miktarda sıvı alınması gerekiyor. Sıvı ihtiyacının karşılanmasında en sağlıklı içeceğin su olduğu uzmanlarca belirtiliyor.





