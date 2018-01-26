Bakanlık, Türk Tabipler Birliğini Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle kınadı

Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliğini (TTB), Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı bir dönemde, TTB'nin yaptığı açıklamanın zamanlamasının düşündürücü ve maksatlı olduğu belirtildi.



Sağlık çalışanları yara sararken, TTB'nin açıklamasının milletin mahşeri vicdanında yara açtığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör saldırılarına karşı milletinin egemenliğini ve hayat hakkını savunmak için yapılan harekatın meşru müdafaa olduğunun, bütün dünya tarafından kabul edildiği bildirildi.



Bir meslek örgütü olan TTB açıklamasının, sağlık çalışanlarının görüş ve hissiyatlarını yansıtmadığı da vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Savaş karşıtı açıklama yapılacaksa, binlerce kilometre ötelerden gelip, kardeş ve dost toprakları işgal etmek isteyenlere karşı yapılmalıdır. Halkın can güvenliğini gözeten beyanlarda bulunulacaksa, daha dün Kilis’te cami, Hatay’da pazar yeri vuran terör örgütüne karşı beyanda bulunulmalıdır. Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye kucak açan Türkiye'ye karşı en ufak bir imada bulunmak hakkaniyete sığacak ve kabul edilecek bir aydın davranışı değildir. Sağlık camiası olarak bu açıklamaları kabul etmiyor ve kınıyoruz."