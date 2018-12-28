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Sağlık İş’ten toplu sözleşme tepkisi

Hak İş'e bağlı Öz Sağlık İş'in "Toplu iş sözleşme hakkı bize verildi" açıklamasına Sağlık İş’ten tepki geldi. Duyuruya dikkat çeken Türk İş'e bağlı Sağlık İş Genel Başkanı Hakan Toy “Sendikacılık yalan söyleme sanatı değildir” açıklaması yaptı. Toy “Henüz hiçbir sendikaya yetki belgesi verilmediğini” vurguladı.

Sağlık İş’ten toplu sözleşme tepkisi

Hak İş’e bağlı Öz Sağlık İş Sendikası, kamuda toplu sözleşme yapma hakkının kendilerine verildiğini duyurdu.

Bu açıklamaya Türk İş’e bağlı Sağlık İş Sendikası’ndan tepki geldi.

Türkiye Sağlık İş Sendikası Başkanı Hakan Toy, yetkilendirme konusunda yasal itiraz sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Ulusal Kanal’a konuşan Toy “Henüz hiçbir sendikaya yetki belgesi verilmemiştir” dedi.

Öz Sağlık İş Sendikası tarafından yapılan yetki duyurusuna dikkat çeken Toy, “Sendikacılık yalan söyleme sanatı değildi” açıklaması yaptı.

Yetki konusunda hukuki mücadeleyi sürdürdüklerini hatırlatan Toy, sağlık çalışanlarına çağrı yaptı.



HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #hak iş #Sağlık İş
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