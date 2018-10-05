Sağlıklı bir yaşam için hareket etmemiz şart. Bazen çok önemli gibi gözükmese de hareketsiz bir yaşam bir çok hastalığa da davetiye çıkarıyor.
Hareketli bir yaşamın gerekliliğine dikkat çekmek için Manisa'nın Soma ilçesinde yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşün en önünde Soma Devlet Hastanesi Müdürü Sancar Delibalta, Hastane Başhekimi Ali Osman Çağlayan, Soma İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven ve sağlık çalışanları vardı.
Sağlık için hareket edin diyen hekimler, obezite tehlikesine dikkat çekti.
Soma Devlet Hastanesi başhekimi Ali Osman Çağlayan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete de tepki gösterdi.
Toplumda şiddete eğilimin arttığına dikkat çeken Çağlayan, yasal tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.
ulusal.com.tr
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