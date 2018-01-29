4 Şubat Dünya Kanser Günü yaklaşırken kanserle mücadelenin önemi konusunda uzmanların önemli uyarıları var. En yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kanserden korunmak için uzmanlar sağlıklı beslenmeye ve hareketli yaşama dikkat çekiyor. İşte kansere yakalanma riskini azaltacak önlemler…

Sağlıklı bir yaşam, kanser riskini azaltıyor…



Koruyucu madde içeren birçok gıda ürünü, stres, dengesiz beslenme, alkol ve sigara kanseri tetikliyor.



Uzmanlar uyarıyor doğru beslenme ve hareketli bir yaşamla kanser olma riskinizi azaltabilirsiniz.

Peki dünyadaki en yaygın ölüm nedenlerinden birisi olan kanserden korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?



Kilo artışının kanser riskini arttırdığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Emine Yüzbaşıoğlu gıdaları pişirme hijyenine işaret etti.



Yüzbaşıoğlu, kullanımı artan ve katkı maddesi içeren hazır gıdalar yerine bol sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini vurguladı.



Ve tabi ki sağlıklı yaşamın şartı spor…







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