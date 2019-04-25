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Sağlıklı yaşam için günde kaç dakika yürümeliyiz?

Türkiye’de 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 72’si, 6 ile 11 yaş nüfusun ise yüzde 60’ı "Hareketsiz" yaşıyor. Sağlık Bakanlığı yurttaşları günde yarım saat yürümeye davet ediyor. Bu kapsamda İzmir’de “Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşa" yürüyüşü” yapıldı.

Sağlıklı yaşam için günde kaç dakika yürümeliyiz?

Bir günde sadece yarım saat yürüyüş yapın. Eşofmanım yok, spor ayakkabısı almam gerek gibi kaygılara da kapılmayın. İşten eve dönerken iki durak önce inin ve yürüyün çünkü hareketsiz yaşam kronik hastalıkları da beraberinde getiriyor.

İzmir’de İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri birlikte, “Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşa Yürüyüşü”ne imza attı.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ile çocuklar müzik eşliğinde ısındı.

Uzman Doktor Salnur, “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırma” sonuçlarını açıkladı, “Türkiye’de 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 72’sinin hareketiz yaşıyor” dedi.

Hareketsiz bir yaşam, obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıklarının görülme sıklığını artırıyor.

Çocuklar, Konak Saat Kulesi önünden Gündoğdu Meydanı’na kadar yürüyen çocuklar Türkiye’ye örnek oldu.


HABER-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #izmir
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