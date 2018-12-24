Antalya’da hekimler, sağlıkta giderek tırmanan şiddeti protesto etti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, kalıcı önlem ve caydırıcı ceza istedi. Hekimlerin eylemine tüm sağlık emekçileri, hasta ve hasta yakınları da destek verdi.

Görevi başında hakarete uğradılar, dövüldüler, ölümle sonuçlanan saldırılara maruz kaldılar. ‘Yaşatmak için yaşamalıyız’ diyen hekimler, sağlıkta durdurulamayan şiddeti protesto etti.



Sağlıkta şiddetin son örneği geçtiğimiz günlerde Antalya’da yaşanmıştı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin doktor ve hemşireleri yoğun bakımda ki bir nöbet gecesinde saldırıya uğramıştı. Meslektaşları, aynı hastanenin önünde bugün eylem yaptı.



Hekimler, şiddetin önüne geçilebilmesi için yasa talep etmişti. Ancak çıkartılan yasa onlara göre, tam da tersi.



Eylemde hekimler, Sağlıkta Şiddet Yasa’nın acil ve zorunlu olduğuna vurgu yaptı.



Tüm sağlık çalışanları adına açıklamayı Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Naci İşoğlu yaptı. Kalıcı önlem ve caydırıcı ceza talep etti.



Hekimlerin eylemine Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, hasta ve hasta yakınları da destek verdi. Eylemin ardından hep bir ağızdan ‘Hekimlik Andını’ okudular.







ulusal.com.tr