Sağlık Bakanlığı’nın atamalar için Sözlü Sınav Usul ve Esasları’nı yayınlaması binlerce adayı tedirgin etti. Adaylar sağlık atamalarının sözlü sınavla yapılabileceği seçeneğe tepki gösterdi. Sözlü mülakata karşı harekete geçen Genel Sağlık-İş de konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Türk Sağlık Sen'den de "Personel alımında mülakat kabul edilemez” açıklaması geldi.

Sağlıkta sözlü mülakatla personel alımı olasılığı tepki topladı.



Sağlık Bakanlığı tarafından Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları yayınlandı.



Bu düzenlemeyle, 663 sayılı KHK'nın 45’e A maddesi uyarınca, sözlü sınava dair usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, en yüksek puanlı adaylar istenirse sözlü sınava alınabilecek.



Uzmanlara göre, bu düzenleme sözleşmeli sağlık personeli alımının mutlak suretle sözlü sınavla yapılacağı anlamına gelmiyor. Ancak usul ve esasların yayınlanmış olması binlerce adayı tedirgin etti.



1 yıldır kadro izni çıkmadığı için sağlıkta atama olmuyordu. Bir de önümüzdeki süreçte yapılacak atamaların sözlü sınavla olma ihtimaline binlerce aday sosyal medyadan tepki gösterdi.



Sosyal medyada “Sağlıkta mülakat olmaz” başlığı açan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın mülakat yapmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.



Sağlık çalışanlarının tepkisine sendikalar sessiz kalmadı. Birleşik Kamu İş’e bağlı Genel Sağlık İş, sözlü mülakatı yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Genel Sağlık İş açıklamayı resmi internet sitesinden yaptı.



Sözlü mülakata bir tepki de Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Sağlık Sen'den geldi. ürk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, “Personel alımında mülakat kabul edilemez” dedi.





HABER: TANSEV KARA

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