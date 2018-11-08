Sağlıkta 'yerli üretim' tartışması
Sağlıkta 'yerli üretim' tartışması
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Sağlıkta 'yerli üretim' tartışması

Vatan Partisi'nin gündeme getirdiği "sağlıkta yerli üretim" konusu hükümetin de ajandasına girdi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı'ya göre ise, yerli üretim politikasını hayata geçirmenin yolu Milli Hükümet kurmaktan geçiyor.

Sağlıkta 'yerli üretim' tartışması

Vatan Partisi'nin 12 maddeyle kamuoyuna sunduğu "sağlıkta yerli ve milli üretim" konusu hükümetin de gündeminde.

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, ekonomik krizin baş göstermesiyle gündeme gelen ithal ilaç konusuna ilişkin açıklamasında yerli üretim vurgusu yapmıştı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı,  bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan Milli Hükümetin halk sağlığı açısında da önemli bir çözüm yolu olacağını söyledi.

Yerli ilaç tartışması hekimlerin de gündeminde. Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Gülümser Heper, yerli üretimde halkın ekonomisine uygun fiyatlar belirlenmesi gerektiğini belirtti.


HABER:DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi
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