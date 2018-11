Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi görüşülüyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyona sunumunda, bakanlık olarak gerçekleştirmek istedikleri dönüşümün, adil, insan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel, uygulamada yerli, esnek, beceri ve görgü odaklı, hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemek olduğunu söyledi.



Temel amaçlarının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile etkinliği ve sorun çözme kapasitesi artan her bakanlığımız gibi Milli Eğitim Bakanlığı da hayata geçireceği 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki çalışmalarla Türk eğitim sistemine güç katacaktır." dedi.



Bugün toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, hemen her alanda ortaya konulan başarı hikayelerini, eğitim alanında yapacakları çalışmalarla taçlandırmanın zamanı olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Eğitim bütçemiz, 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde 17'sine denk düşecek şekilde 161 milyar 612 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçe çerçevesinde Bakanlığımızın yeni dönemde oynayacağı rol; talim ve terbiyeyi Türk milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı inşasına öncülük etmekten ibaret olacaktır.



2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 11 bin 649 okul öncesi, 24 bin 963 ilkokul, 19 bin 284 ortaokul ve 12 bin 515 lise olmak üzere toplam 68 bin 411 okulumuzda, 1 milyon 97 bin 292 öğretmen ve toplam 17 milyon 505 bin 379 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz.



Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız; nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesillerimizdir. Bu kapsamda müfredat, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir. Zorunlu ders saatleri ve çeşitleri tüm kademelerde azaltılarak, temel derslerde derinleşilebilmesi, kişiselleştirme yapılabilmesi ve uygulama etkinliklerinin yürütülebilmesi için gereken zaman sağlanmış olacaktır. Geleceğimize yön verecek vizyonumuz; müfredatı bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşımayı hedeflerken, başarının anahtarı olarak öğretmen eğitimini, okullar arasındaki eşitsizliği asgariye indirmeyi ve sınav baskısını azaltmayı ön koşul olarak görmektedir."



"Sorgulamayı gerektiren bir süreç



Öğrenme materyallerinin doğasının, öğrenenlerin doğasıyla uyumlu olması gerektiğine değinen Ziya Selçuk, günümüzde çocukların öğrenmeyle ilişkisinin, pasif bir dinleyici olmanın ötesinde, onlar için öğrenmenin kendi meraklarını takip ederken katılımcı olmayı, deneyimlemeyi ve sorgulamayı gerektiren bir süreç olduğuna vurgu yaptı.



Öğretim programlarının, bilgi teknolojileri destekli öğretime uyumlu hale getirilmesiyle oluşturulan dijital içeriklerin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğretmen, öğrenci ve velilere sunulduğunu bildiren Bakan Selçuk, "EBA, öğretmen ve öğrencileri tanıyan, bireyselleştirilmiş öğrenim imkanı sağlayan, kullanıcıya yapay zeka algoritmalarını da kullanarak önerilerde bulunan, analiz ve raporlama yapan yeni nesil bir sistemdir. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında EBA'nın içerik normları ve kalite standartları tüm muhtemel kullanım senaryolarını destekleyecek şekilde Ulusal Dijital İçerik Arşivine dönüştürülecektir." dedi.

Bu kapsamda içerik çeşitliliğini artırmak üzere ülke çapında içerik geliştirme ekosistemi kurulacağını açıklayan Selçuk, ayrıca dijital içerikleri etkin olarak kullanma ve geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik de EBA üzerinden eğitimler verileceğini duyurdu.



Yeni EBA modelinde yabancı dil öğretimi konusunda da ulusal ve uluslararası yayıncılardan yenilikçi dijital kaynaklar temin edilerek EBA üzerindeki mevcut içerik havuzun daha da genişletileceğini bildiren Selçuk, ayrıca oluşturulacak yabancı dil içerik havuzunda öğretmen ve öğrenciler için çevrimiçi dinleme, konuşma, okuma, yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilecekleri dijital ortamlar oluşturulacağını kaydetti.

Öğrenme süreçlerinde teknoloji desteği konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Selçuk, "Bugüne kadar 432 bin 288 adet etkileşimli tahta, okullarımıza kurulmuştur. 15 bin 103 okulda bir milyondan fazla uç kurulumu yapılmıştır. Altyapısı tamamlanan okullara Sanal Özel Ağ (VPN) internet erişimi verilmektedir." dedi.



"5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu hale getirilecek"



Toplumsal refahın artmasının ve ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilir kalkınmasının eğitim sisteminin ilk basamağı olan okul öncesinden başladığına dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti:

"2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi 2 bin 577 anaokulunda 18 bin 480 öğretmen ve 349 bin 854 öğrenci, 20 bin 186 ana sınıfında 36 bin 982 öğretmen ve 764 bin 462 öğrenci bulunmaktadır.

Ayrıca 3 bin 596 özel anaokulu da öğrencilerimize hizmet vermektedir. Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve kurumsallaşması yönünde yapılan çalışmalar ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 5 yaş net okullaşma oranında bir önceki yıla göre yüzde 8,09'luk bir artış olmuş, bu sayede okullaşma oranı yüzde 66,88'e ulaşmıştır. 4-5 yaş grubunda ise net okullaşma oranı yüzde 50,42'dir.

Bakanlık olarak hedefimiz 3 yıl içinde 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu hale getirilmesidir. Erken çocukluk eğitimi, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde destekleyen, yaşam boyu iyi olma haline katkı sağlayan bir eğitim kademesidir. Bu bilinçten hareketle, şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi 23 bin 74 ilkokulda 250 bin 124 öğretmen ve 5 milyon 23 bin 621 öğrenci, 17 bin 114 ortaokul ve imam hatip ortaokulunda 308 bin 127 öğretmen, 5 milyon 116 bin 642 öğrenci ve 311 yatılı bölge okulunda 5 bin 502 öğretmen ve 72 bin 420 öğrenci bulunmaktadır."



İlkokul ve ortaokul dönemlerinin hayatın temelini oluşturduğuna vurgu yapan Selçuk, bu dönemde verilecek eğitimin, sağlam bir zeminde oluşmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.



Temel eğitime aşırı bir akademik anlam ve içerik yüklemeksizin basit, sade ve çocuğun doğasına saygılı bir yaklaşımın benimseneceğini bildiren Selçuk, "Öğrenme ekosistemi içerisinde çocukları şimdiye uyandıracak ve geleceğe hazırlayacak vasıfta bir bilinç ve farkındalık geliştirmek temel eğitimde esas olacaktır." ifadesini kullandı.



Selçuk, "Bu amaçları hayata geçirebilmek için ilkokul kademesinin amaçları dikkate alınarak, çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak, Türkçe'nin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacak, ilkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri artırılacaktır." dedi.



ayrıntılar geliyor...