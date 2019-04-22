Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan öncesi çocuklar için bir mesajı yayınladı. Erken kutlamaların yapıldığı Düzce'de Vali koltuğuna oturan Birsen Uyanık'ın ilk talebi "yeni yeşil alanlar yapılması" oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Zelçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı ile çocuklara seslendi.



Selçuk, mesajında Keloğlan'dan mendil kapmaca oyununa, tahterevalliye binmekten Hababam Sınıfı'na kadar alıntılar yaptı.



Düzce Valisi Zülkif Dağlı, makam kolutuğunu İlkokulu öğrencisi Birsen Uyanık'a teslim etti.



Makam koltuğuna oturan Birsen Uyanık, basın açıklamasına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederek başladı.



Daha sonra hemen işe koyulan Uyanık, Valilik Özel Kalem Müdürü ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ile toplantı yaptı.



Bir günlük yetkisi olan Birsen Uyanık'ın ilk işi yeşil alan ve kütüphane sayısını arttırmak oldu.





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