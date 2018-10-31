Öğretmenlikte sistem değişiyor, öğretmenler için yüksek lisans zorunluluğu getiriliyor. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında planlanan değişikliği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Türkiye'nin öğretmen yetiştirme sıkıntısı olduğunu söyleyen Selçuk, eğitim fakültelerine giriş puanın da yükseltileceğini söyledi.

Açıklamalarına böyle başladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Binlerce öğretmeni ve öğretmen adayını yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı.



Gelecek döneme ilişkin MEB'in planı bu. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanan projelerin ana maddelerinden biri sistem değişikliği.



Bakan Selçuk'a göre asıl sorun aslında öğretmenlerin yetiştirildiği kaynakta. Projeye göre eğitim fakultelerine giriş puanı da yükseltilecek.



Sistem değişikliği için hazırlıklar sürüyor. En kısa zamanda da hayata geçirilmesi mesi bekleniyor.



MEB'in değişiklikle hedefledikleri arasında istihdam iyileştirmesi de var.



ulusal.com.tr