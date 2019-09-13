Sepsis hastalığına dikkat!

Bağışıklık sistemini çökertiyor. Organ yetmezliğine neden oluyor. Milyonlarca insan sepsis hastalığı yüzünden hayatını kaybediyor.

Bugün 13 Eylül Dünya Sepsis Günü.. Hastalık, dünyada ve Türkiye'de artmaya devam ediyor. Vücudun enfeksiyonlara karşı kontrolsüz tepki vermesiyle gelişiyor ve her yıl 10 milyona yakın kişinin ölümüne yol açıyor. Özellikle çocuklarda görülen sepsis hastalığına karşı uzmanlar ise uyarıyor.

"Sepsis hastalığına neden olan hastalıkların büyük çoğunluğu da aslında hastane dışında ortaya çıkıyor. Bunların arasında zatürre, bizim pinamoni dediğimiz, akciğer enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, karın içerisinde oluşan enfeksiyonlar var. Bazen de sepsis hastanede yatan hastalarda hastane mikropları dolayısıyla oluşabiliyor."



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümü hocalarından Prof. Dr. Murat Akova, hastalığın detaylarını Ulusal Kanal'a anlattı.

"Sepsis hastalığı sadece erişkinlerde değil çocuklarda da çok önemli bir problem. Özellikle erken yeni doğanlarda ortaya çıkan ciddi bir problem.Bu nedenle 1 milyon yaklaşık yeni doğan dünyada yaşamını yitiriyor."



Prof. Dr. Akova, sepsis hastalığının tedavisine ilişkin bilgi verdi.

"Örneğin hastalara damar içerisinden serum tedavisi vermek ama öte yandan da antibiyotik tedavisi vermek. Ancak gerekli olduğu zamanda çok kısa süreli kullanılıp kesilmesi antibiyotik direncinin gelişmemesi açısından çok önemli."



Hastalıktan korunmak için hijyene dikkat çeken Akova, aşı konusunda da vatandaşları uyardı.

"Sepsis özellikle hastane içerisinde sağlık personelinin veya hasta yakınlarının hijyen koşullarına dikkat etmemeleri, örneğin ellerini iyi yıkamamalarından dolayısıyla bir hastadan diğerine mikrop bulaşabilir. Hijyen koşullarına uyulması, aşıların yapılması ve aşırı ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınma sepsisten korunma açısından çok önemli."

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