Açıklamada geri ödemeye alınan ilaçlar ve kullanım alanları şu şekilde sıralandı:Kaynak: DHA
"VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)
XALKORİ: Akciğer kanseri
TAGRİSSO: Akciğer kanseri
ALECENSA: Akciğer kanseri
ZYKADIA: Akciğer kanseri
IRESSA: Akciğer kanseri
SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması
OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)
NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)
DOPADEX: Parkinson hastalığı
Böylece 2017 yılının 2. Döneminde itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığı yurt dışından temin edilen ilaçlardı."
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