Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi gazete de yayınlanan Sağlık uygulama tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilaç geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan sağlık uygulama tebliğinde Listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS), Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır." denildi.

Açıklamada geri ödemeye alınan ilaçlar ve kullanım alanları şu şekilde sıralandı:



"VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)



XALKORİ: Akciğer kanseri



TAGRİSSO: Akciğer kanseri



ALECENSA: Akciğer kanseri



ZYKADIA: Akciğer kanseri



IRESSA: Akciğer kanseri



SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması



OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)



NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)



DOPADEX: Parkinson hastalığı



Böylece 2017 yılının 2. Döneminde itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığı yurt dışından temin edilen ilaçlardı."

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