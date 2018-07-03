Güneş altında uzun vakit geçirenleri bekleyen tehlikelerden biri de sıcak çarpması.
İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale sıcak çarpması ile ilgili bilinmesi gerekenleri Ulusal Kanal'a anlattı.
Sıcak çarpmasından basit ancak etkili önlemlerle korunmak mümkün.
Peki, sıcak çarpmasına maruz kaldığımızı nasıl anlayacağız?
Sıcak çarpmalarının üçe ayrıldığını belirten Doktor Tunçkale, sıcak çarpması ile karşılaşıldığında yapılması gerekenleri sıraladı.
Güneş çarpmalarına karşı özellikle tedbirli olması gerekenler de var.
ulusal.com.tr
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