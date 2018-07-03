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Sıcak çarpmasına karşı ne yapmalı?

Uzmanlar uyarıyor. "Türkiye yaz aylarında pastırma sıcakları ile kavrulacak." Yazın en çok yaşanan sağlık sorunlarından biri de sıcak çarpması. Peki buna karşı ne yapmak gerekiyor? Uzmanından dinleyelim.

Sıcak çarpmasına karşı ne yapmalı?
Güneş altında uzun vakit geçirenleri bekleyen tehlikelerden biri de sıcak çarpması.

İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale sıcak çarpması ile ilgili bilinmesi gerekenleri Ulusal Kanal'a anlattı.

Sıcak çarpmasından basit ancak etkili önlemlerle korunmak mümkün.

Peki, sıcak çarpmasına maruz kaldığımızı nasıl anlayacağız?

Sıcak çarpmalarının üçe ayrıldığını belirten  Doktor Tunçkale, sıcak çarpması ile karşılaşıldığında yapılması gerekenleri sıraladı. 

Güneş çarpmalarına karşı özellikle tedbirli olması gerekenler de var.


ulusal.com.tr
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