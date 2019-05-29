Yazın gelmesiyle artan sıcaklık, kalp sağlığını doğrudan etkileyen faktörlerden biri. Sıcak havada daha çok beyaz giysi giyilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bireyleri karbonhidratlı yiyeceklere karşı da uyarıyor.

Yazın gelmesiyle artan sıcaklık, kalp sağlığını doğrudan etkileyen faktörlerden biri. Sıcak havada daha çok beyaz giysi giyilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bireyleri karbonhidratlı yiyeceklere karşı da uyarıyor.



Artan sıcaklarda kalbinizi korumanın yollarından biri de beyaz ve bol giysiler giymek.



Bireylerin, güneşin direkt geldiği 11ile 16 saatleri arasında güneş altında bulunmamaları gerekiyor.



Sıcak havada bol bol su içilmesi gerektiğini, söyleyen uzmanlar, karbonkidratlı yiyeceklerden de uzak durulması gerektiğini söylüyor.



Kalp krizi geçirme yaşının çok aşağılara indiğini dile getiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Bingür Sönmez,strese karşı da uyarılarda bulundu.



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ulusal.com.tr