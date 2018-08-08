Sıcak havalar tansiyon ve kalp hastası yani kronik hastalığı olanları etkiliyor.
Son günlerde artan nem oranı sağlığa doğrudan etki ediyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Fatih Yıldırım, "yediklerimizden içtiklerimize hatta giydiklerimize dahi dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.
Yıldırım, yaşlıların sıcaklıktan daha çok etkilendiiğini söyledi ve krtik uyarılar yaptı.
Tabi bu dönemde sıvı dengesi de hayati önemde.
HABER: DİLEK DOĞAN - KAMAERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.