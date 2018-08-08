Sıcak yaz aylarında yüksek nem oranları zaman zaman nefes almayı dâhi güçleştiriyor. Peki bu bunaltıcı havalarda neler yapmamız gerekiyor? İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Fatih Yıldırım, özellikle kronik hastalığı olanlar için kritik uyarılar yaptı.

Sıcak havalar tansiyon ve kalp hastası yani kronik hastalığı olanları etkiliyor.Son günlerde artan nem oranı sağlığa doğrudan etki ediyor.İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Fatih Yıldırım, "yediklerimizden içtiklerimize hatta giydiklerimize dahi dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.Yıldırım, yaşlıların sıcaklıktan daha çok etkilendiiğini söyledi ve krtik uyarılar yaptı.Tabi bu dönemde sıvı dengesi de hayati önemde.