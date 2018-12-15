Kendisi ülkemizde yok ama virüsü sınırları aşıp geldi. Sağlık Bakanlığının bulaşıcı hastalık izleme raporuna göre, kasım ayında hastalarda en çok "Gergedan virüsü" tespit edildi. Tozdan dahi bulaşabilen "Gergedan virüsü" gribe benzer bir etki gösteriyor.

Gergedan virüsünün hastalar arasında yüzde 45 ile en çok görülen virüs olduğu ortaya çıktı.



Adı tuhaf ama soğuk algınlığı belirtileriyle neredeyse birebir aynı.



Sıcaklığa duyarlı olan gergedan virüsü, enfekte tozlarla saatlerce ortamda kalıyor.



Enfeksiyon en çok burunda gözükmesine rağmen ağız ve gözlere de yerleşiyor.



Virüsün hastalığa dönüşmemesi için grip aşısı öneriliyor ancak çoğu kişi virüsün adını yeni duyduğunu söylüyor.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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