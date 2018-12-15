banner999
TSK'dan açıklama
TSK'dan açıklama
'Doğu Ekspresi' turistlerin ilgi odağı
'Doğu Ekspresi' turistlerin ilgi odağı
Zeynep Sebiha Alpaslan o yapımcıdan şikayetçi oldu
Zeynep Sebiha Alpaslan o yapımcıdan şikayetçi oldu
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Şimdi de 'gergedan virüsü'

Kendisi ülkemizde yok ama virüsü sınırları aşıp geldi. Sağlık Bakanlığının bulaşıcı hastalık izleme raporuna göre, kasım ayında hastalarda en çok "Gergedan virüsü" tespit edildi. Tozdan dahi bulaşabilen "Gergedan virüsü" gribe benzer bir etki gösteriyor.

Şimdi de 'gergedan virüsü'

Gergedan virüsünün hastalar arasında yüzde 45 ile en çok görülen virüs olduğu ortaya çıktı.

Adı tuhaf ama soğuk algınlığı belirtileriyle neredeyse birebir aynı.

Sıcaklığa duyarlı olan gergedan virüsü, enfekte tozlarla saatlerce ortamda kalıyor.

Enfeksiyon en çok burunda gözükmesine rağmen ağız ve gözlere de yerleşiyor.

Virüsün hastalığa dönüşmemesi için grip aşısı öneriliyor ancak çoğu kişi virüsün adını yeni duyduğunu söylüyor.

HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #gergedan virüsü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.