Göz tansiyonu olarak tanımlanan, sinsi ilerlediğinden geç tanı konulması durumunda kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabilen glokom hastalığında, erken tanı halinde kör olma riski engellenebiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göz tansiyonu glokomun, tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu söyledi.



Göz hekimlerince "Görmenin sinsi hırsızı" olarak nitelendirilen glokomun, her gün, her saat görmeyi yavaş yavaş azalttığına dikkati çeken Önol, "Kanser kadar sinsi olan bu hastalık, geç kalındığında çok üzücü sonuçlar doğuruyor. Genellikle gözlük muayenelerinde teşhis edilen glokom hastalığında erken tanı, kör olmaktan kurtarıyor." dedi.



"Dünyada 80-90 milyon glokomlu var"



Önol, göz hastalıkları içinde önemli bir yer tutan glokomun görülme sıklığının yaygın olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sinsi olduğu kadar yaygın da olan glokom, körlüğe sebep olan hastalıkların başında geliyor. Özellikle de ülkemizde en sık görülen açık açılı formu, hiçbir bulgu vermeden gözü körlük noktasına kadar getirmektedir. Bugün dünyada 80-90 milyon glokomlu olduğu bilinmektedir. Her glokomlu 'potansiyel görmez'dir. Tanı konulduktan sonra tedavisi mümkün olan glokom hastalarının ilaçlarla veya ameliyatlarla körlüğe gidişi engellenebiliyor. Ancak görmesini yitirmiş bir gözün tekrar görmesi mümkün değil."



"Erken tanı için yılda bir kez göz muayenesi yaptırılmalı"



Göz içinde yarattığı basınç sebebiyle kaybına yol açtığı görme siniri liflerinin eski haline döndürülmesinin mümkün olmadığının altını çizen Önol, ameliyat ve ilaçlı tedavi yöntemleriyle kalan görme sinirlerinin yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.



Hastalığın sinsi ilerlediğine işaret eden Önol, "Hastalık, o kadar sinsidir ki bir göz doktoru bile kör olana kadar glokom olduğunu fark etmeyebilir. Glokom genellikle 40-50 yaş üstünde görülmekle birlikte, genç bir insanda ya da bir bebekte de görülebilir." diye konuştu.



Hastalığın herhangi bir ağrı ya da gözde kızarıklık gibi bulgularla kendini göstermediğine işaret eden Önol, şu bilgileri verdi:

"Görme çevreden kapanarak ilerlediği için uzun süre görme azalması da olmaz. Bu nedenler, glokom tanısı genellikle gözlük muayeneleri sırasında tesadüfen konulmaktadır. Erken tanı konmuş olan şanslıdır ve kör olma riski yoktur. Bu nedenle genetik olarak geçişini bilen toplumlarda erken saptanma oranı daha yüksektir. Eğitim seviyesi düştükçe glokomun sebep olduğu körlük oranı artar. Erken tanı için yılda bir kez göz hekimine muayene olunmalı."