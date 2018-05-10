İstanbul'un köklü hastanelerinden biri olan 700 bin kişiye hizmet veren Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölünüyor. Hastanenin bir ay içinde 2 ayrı hastaneye taşınması planlanıyor. Şişli Etfal Dayanışması Platformu hastene önünde karara tepki gösterdi.





İstanbul'un en köklü hastenelerinden olan ve 1899 yılında kurulan Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölünüyor.



Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de yer alan 2 hastaneye taşınması planlanıyor.



Bu duruma tepki gösteren "Şişli Etfal Dayanışması" platformu Şişli Etfal Hastanesi'nin önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.



Vatandaşlar hastenin taşınmasının olumsuz etkiler yaratacağını söyledi.





ulusal.com.tr İstanbul Şişli Etfal’in taşınmasına tepkiler artıyor.İstanbul'un en köklü hastenelerinden olan ve 1899 yılında kurulan Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölünüyor.Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de yer alan 2 hastaneye taşınması planlanıyor.Bu duruma tepki gösteren "Şişli Etfal Dayanışması" platformu Şişli Etfal Hastanesi'nin önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.Vatandaşlar hastenin taşınmasının olumsuz etkiler yaratacağını söyledi.