İstanbul Şişli Etfal’in taşınmasına tepkiler artıyor.
İstanbul'un en köklü hastenelerinden olan ve 1899 yılında kurulan Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölünüyor.
Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de yer alan 2 hastaneye taşınması planlanıyor.
Bu duruma tepki gösteren "Şişli Etfal Dayanışması" platformu Şişli Etfal Hastanesi'nin önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
Vatandaşlar hastenin taşınmasının olumsuz etkiler yaratacağını söyledi.
ulusal.com.tr
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