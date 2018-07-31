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Sistem yok boş kontenjan çok

Lise yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 91 bin 687 öğrenci herhangi bir liseye yerleşemeyerek açıkta kaldı. Öğrenciler mağdur. Uzmanlar ihtiyaç fazlası İmam Hatip Liseleri'nin Anadolu Liselerine dönüştürülmesi gerektiğini söylüyor...

Sistem yok boş kontenjan çok
Lise yerleştirme sonuçları açıklandı.

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, öğrencilerin İmam Hatip Liseleri'ni tercih etmediğini söyledi.

Yıldırım, İmam Hatip Liseleri'nin tekrardan Anadolu liselerine dönmesi gerektiğine işaret etti.

Lise yerleştirme sonuçları tartışılırken üniversite öğrencisi olmak isteyen adayların ise farklı bir heyecanı vardı.

Sınava giren adaylar da velilerin öğrencilerin tercihlerine saygı duyması gerektiğini görüşünde.  

HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
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