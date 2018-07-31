Lise yerleştirme sonuçları açıklandı.
Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, öğrencilerin İmam Hatip Liseleri'ni tercih etmediğini söyledi.
Yıldırım, İmam Hatip Liseleri'nin tekrardan Anadolu liselerine dönmesi gerektiğine işaret etti.
Lise yerleştirme sonuçları tartışılırken üniversite öğrencisi olmak isteyen adayların ise farklı bir heyecanı vardı.
Sınava giren adaylar da velilerin öğrencilerin tercihlerine saygı duyması gerektiğini görüşünde.
HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
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